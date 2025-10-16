新潟県では、１６日昼前から夜遅くにかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。新潟地方気象台によりますと、１６日は、前線が次第に本州を北上し、日本海では前線上の低気圧が発生して北陸地方を通過する見込みです。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、新潟県では大気の状態が不安定となり、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。雨雲が停滞したり、予想より