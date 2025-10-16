ニューストップ > IT 経済ニュース > マーケットニュース > ＦＰパートナがマド開け急反発、２５年１１月期利益予想引き上… ＦＰパートナがマド開け急反発、２５年１１月期利益予想引き上げが刺激材料に 2025年10月16日 10時22分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 FPパートナーがマドを開けて急反発した 25年11月期の単独業績予想の修正を発表 利益予想の引き上げが株価の刺激材料となったようだ 記事を読む おすすめ記事 10/25(土)限定！静岡市・ふきさらし湯が夜21時まで特別延長営業「ふきさらし湯の秋祭り」開催 2025年10月9日 10時0分 山善、上期経常を25％上方修正、通期も増額 2025年10月15日 14時0分 乃村工芸社が２６年２月期業績予想及び配当予想を上方修正 2025年10月9日 16時27分 アクサスＨＤ、前期経常を99％下方修正 2025年10月10日 15時0分 チヨダ、今期経常を一転24％減益に下方修正 2025年10月10日 15時30分