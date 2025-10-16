「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１６日午前１０時現在で、ラクト・ジャパンが「売り予想数上昇」で３位となっている。 同社は１４日、２５年１１月期第３四半期累計（２４年１２月～２５年８月）の連結経常利益が前年同期比４１．０％増の４９億７００万円になったと発表。ただ、６～８月期に限れば前年同期比１１．８％減の１０億７５００万円となっており、これが売り予想数上