北海道コンサドーレ札幌は15日、ホームで26日に行われるJ2第34節・水戸ホーリーホック戦に、北海道出身のお笑いコンビ『平成ノブシコブシ』の吉村崇さんと徳井健太さんがゲスト出演することを発表した。また、札幌よしもとのお笑いコンビ『コロネケン』も来場。平成ノブシコブシとともに、トークショーなどで試合前の会場を盛り上げる。出演時間などの詳細ついては決まり次第、告知するという。札幌は現在J2でJ1昇格プレーオ