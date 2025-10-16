セパタクロー男子日本代表世界一への道後編（前編：世界一になったセパタクロー日本代表「サーカス集団」から脱却し、相手を上回るために何をしてきたのか？＞＞）【世界選手権の決勝でハマった戦術】セパタクロー日本代表の最大の目標は、2026年の愛知・名古屋アジア大会で表彰台の頂点に立つことだ。監督の寺島武志は選手たちに、「それまでのプロセスで、一度は金メダルを取っておこう」とノルマを課した。世界選手権で優