近藤弘樹インタビュー（後編）前編：ヤクルトを支えた「火消し役」近藤弘樹が振り返る地獄の日々はこちら＞＞2024年に再び支配下登録を目指していた近藤弘樹だったが、３月の教育リーグでの登板のあと違和感を覚えた。キャッチボール中に「あれ、力が弱いなか」と感じ、「ちょっとやめるわ」と切り上げた。同12日の横須賀でのDeNAとの試合は雨天中止となったが、違和感はさらに強いものとなった。近藤はこの時のことを、「肩が