近藤弘樹インタビュー（前編）2021年５月26日、神宮球場。ヤクルトの近藤弘樹がマウンドで仁王立ちしていた。それまで"火消し役"として21試合に登板し、防御率0.96と圧巻の成績を残していた。22試合目の登板となったこの夜、打席には日本ハムの渡邊諒（当時）。その初球、投じたボールは大きな放物線を描いて、バックネットへ向かっていった。「自分の体の切れる音とか、すべて耳に残っています。今もあの日のことは覚えています