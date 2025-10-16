人気3人組バンド「ヤバイTシャツ屋さん」のベースボーカルで、ありぼぼ（年齢非公表）が16日、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を発表した。ありぼぼは「先日地元・大阪府高槻市にて赤ちゃんをリリースしましたちょっぴり声が低い女の子です」と報告。「約40時間かけてのリリースとなりましたが、病院の方々、赤ちゃん、夫・どんぐりたけし氏のがんばりのおかげで母子ともに健康に退院しました！」と伝えた。「み