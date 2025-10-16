「すかんち」のボーカリストＲＯＬＬＹと「カブキロックス」のボーカリスト氏神一番の初の２マンライブが１１月２６日、東京・渋谷Ｌａ．ｍａｍａで開催される。すかんちとカブキロックスは１９９０年５月２１日にメジャーデビュー。同郷出身でもある２人が、それぞれの音楽活動、芸能活動を歩んで来た３５周年の節目に初の２マンライブを行う。氏神一番は「お互い『巨人―阪神』『輪島―貴ノ花』『星飛雄馬―花形満』みたいに