ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は１５日（日本時間１６日）、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦（ＮＬＣＳ＝７回戦制）を翌日に控えて本拠地ロサンゼルスで記者会見した。ポストシーズンで８試合で打率１割４分７厘と苦しんでいる大谷翔平投手（３１）への信頼を明かした。大谷関連の一問一答は以下の通り。――ショウヘイの復活はワールドシリーズ連覇に必要か「思うよ。ただ貢献は打率だけじゃない。ライン