石塚硝子が展開している昭和レトロな食器シリーズ『アデリアレトロ』から、新商品「アデリアアレンジ コップ9ペア アデリアラプソディー（ピンク＆ブルー）」が数量限定で発売。本アイテムは、ストライプの白い花柄がかわいらしい人気柄“アデリアラプソディー”をあしらった、限定色ピンク＆ブルーのグラス2ペアセットです。“アデリアラプソディー”は、昭和48(1973)年に“ラプソディー”として販売されていました。当時のアデリ