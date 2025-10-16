11月22日に60歳の誕生日を迎える、デンマークで最も成功した俳優の一人、マッツ・ミケルセン。生誕60年を記念して、日本劇場初公開作からキャリアを象徴する代表作まで上映する「〈北欧の至宝〉マッツ・ミケルセン生誕60周年祭」（11月14日〜）より、上映作のひとつである『アフター・ウェディング』の場面カットが解禁された。【写真】ナイーヴな優男を演じるマッツ『アフター・ウェディング』場面カット（8点）プロのダン