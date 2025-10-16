【モデルプレス＝2025/10/16】女優の内田理央が10月15日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つビキニ姿を披露した。【写真】内田理央「海で遊ぶ天使」美ボディ全開ビキニ姿◆内田理央、ビキニショット公開内田は「常夏」とヤシの実やハイビスカス、飛行機の絵文字をつけてコメントし、白地に青い花柄のチューブトップビキニを着用した砂浜での写真や、海に入り楽しそうにはしゃぐ様子を公開。青い海と空の背景に美しい