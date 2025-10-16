日本製にこだわるファクトリーブランド「NARU FACTORY」が、2025年10月25日・26日に開催されるファッションイベント「FUDGE Weekend」に出店します。イベントでは期間限定のサンプルセールに加え、人気インスタグラマーとのコラボレーションアイテムも限定販売されます！ FUDGE Weekend  イベント名：FUDGE Weekend開催日時：2025年10月25日(土) 11:00〜19:00、10月26日(日) 11:00〜17:00会場：EASE Village (東京