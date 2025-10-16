ドジャースタジアムで記者会見→練習ドジャースの大谷翔平投手が15日（日本時間16日）、本拠地ドジャースタジアムで打撃練習を行った。大谷にしては異例の光景を米記者たちも一斉に速報した。ファンがいない本拠地でバットを振った。普段は屋外のフリー打撃をほとんど行わない大谷。実際の試合のように登場曲が流れ、同僚やコーチが見守る中打席に立つと、豪快アーチを連発した。現場にいた米記者も驚き。米カリフォルニア州