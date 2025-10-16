前半戦の結果は同じだった。韓国も日本も0−2とリードを許した。10日（韓国）と14日（日本）に行われたブラジルとのサッカー国家代表試合のことだ。後半戦に3ゴールが生まれたのも同じだ。ただ、韓国は3ゴールを許して0−5で大敗したが、日本は3ゴールを奪って3−2で逆転勝ちした。日本はどのようにブラジルに勝ったのか。日本の反乱に海外メディアは「（ブラジルの）歴史的敗戦」と意味付けした。この日の試合まで日本との対戦成