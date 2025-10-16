プラナスソリューションズは、大容量データのクラウド移行を迅速かつ安全に行う新サービス「クラウドデータインポートサービス」の提供を開始しました。従来のネットワーク経由でのデータ転送が抱えていた時間・コスト・運用負担の課題を解消し、データ活用までのリードタイムを劇的に短縮するサービスを紹介します！ プラナスソリューションズ「クラウドデータインポートサービス」 提供開始日：提供中提供企業：