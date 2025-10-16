自民党のベテラン・船田元衆院議員（71）が10月14日、自身のFacebookで展開した持論について釈明に追い込まれた。しかし、その釈明すら新たな批判を呼び、「船田元氏の提案は国民の感覚から完全に乖離している」として大きな波紋を広げている。【写真】前総裁・石破首相夫人の「見なきゃよかった…」ワンピース姿高市氏の辞任を提案する船田氏「事の発端は、12日に船田氏が更新したFacebookへの投稿でした。自公連立が解消された