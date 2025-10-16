東京電力柏崎刈羽原子力発電所が立地する新潟県の県議会が１６日午前、始まった。６号機の再稼働に向け、東電ホールディングスの小早川智明社長が県への貢献策や原発の安全対策などを説明する。質疑は午後まで続き、再稼働に不安や不満を抱える地元の理解を求める。東電は県への１０００億円規模の資金拠出や、１、２号機を軸とした廃炉の検討状況などを説明する見通しだ。再稼働には地元の同意が必要となるが、花角英世知事