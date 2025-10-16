「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（10月9日（木）〜10月15日（水））注目した数字をご紹介します。25％検索の25％がAI経由にオムニコムが示す「GEO時代」の新現実オムニコムメディアグループは、検索全体のうちAI検索が25％に達したとする調査結果を発表した。生成AIの普及により、消費者の「質問」中心の行動が加速し、従来の検索プロセスは崩壊しつつあるという。同社はブランドに対し、生成エンジン最適化