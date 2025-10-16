JR中央線は、午前9時10分頃に勝川駅で発生した人身事故のため、名古屋～高蔵寺の上下線で運転を見合わせていましたが、午前10時40分に運転を再開しました。 【写真を見る】【交通情報】JR中央線「名古屋～高蔵寺」上下線で運転再開 人身事故のため一時運転見合わせ