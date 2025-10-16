チリで開催されているU-20ワールドカップのファイナリストが決まった。現地10月15日に準決勝の２試合が行なわれた。モロッコ対フランスは、１−１で迎えたPK戦を５−４で制したモロッコが勝者に。アルゼンチン対コロンビアは、１−０でアルゼンチンが接戦を制した。 アルゼンチンは二度の連覇を含む最多６回の優勝を誇り、対するモロッコは初の決勝進出だ。記録をさらに伸ばすのか、新チャンピオンが誕生するのか。頂