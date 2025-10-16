櫻坂46の最新シングル「Unhappy birthday構文」のミュージックビデオ（MV）が公開、同時にストリーミング＆ダウンロード先行配信もスタートした。【動画】村井優が圧巻ソロダンス！櫻坂46新曲MV公開MVの監督を務めたのは櫻坂46では初となるMasaki Watanabe (maxilla)氏。楽曲のテーマとなっている「誕生日を祝う・祝われる」ことに対しての想いを、ポップ・アート・ダークに表現している本作品では、さまざまなシチュエーショ