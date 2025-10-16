16日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝150円台後半で取引された。午前10時現在は前日比55銭円高ドル安の1ドル＝150円69〜73銭。ユーロは24銭円高ユーロ安の1ユーロ＝175円73〜83銭。米連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策が緩和方向に向かうとの見方から、日米の金利差縮小が意識され、ドルを売って円を買う動きが先行した。市場では「米中貿易摩擦の激化を懸念したドル売りもあった」（外為ブローカー）との声