ハンガリーとの試合で得点を挙げて喜ぶクリスティアノ・ロナルド＝１４日/Eric Verhoeven/Soccrates Images/Getty Images（ＣＮＮ）サッカー・ポルトガル代表のクリスティアノ・ロナルド（４０）が１４日、ハンガリーとの試合で２得点を挙げ、ＦＩＦＡワールドカップ（Ｗ杯）予選の通算得点記録を更新した。ロナルドはこれまで元グアテマラ代表のカルロス・ルイスと並ぶ３９得点で最多だったが、この日の試合で通算４１得点とし、