ドーピング検査で陽性反応が出て、４年間の出場停止処分を受けたテニス男子のゴンサロ・オリベイラ（３０＝ベネズエラ）が原因は「キス」だったと主張した。英紙「デーリー・メール」によると、世界ランキング１９４位が最高位のオリベイラは２０２４年１１月にメキシコで開催された大会「マンサニヨ・オープン」に出場した際、採取されたサンプルから禁止されているメタンフェタミンの陽性反応が出て、今年１月に４年の出場停