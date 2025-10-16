森保ジャパンが初めてサッカー王国・ブラジルに勝利したことに、元日本代表ＤＦ田中マルクス闘莉王氏（４４）が自身のユーチューブチャンネル「闘莉王ＴＶ」を更新し、歓喜した。闘莉王氏は自身が出場した２０１０年南アフリカＷ杯１次リーグ初戦カメルーン戦で使用した日本代表のユニホームを着て登場し「我ら日本がブラジルを倒しました！こんなにうれしいことはないですから。ビール開けていいですか」とご機嫌で缶ビール