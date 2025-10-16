元フジテレビでフリーアナウンサーの富永美樹（54）が16日までにインスタグラムを更新。集中治療室（ICU）に入院していた80代の父が一般病棟に移ったことを報告した。富永は8月29日の投稿で「半月前父が緊急入院『明日明後日が山かと…』そう言われても信じられなくて信じたくなくて家族みんなで連日病院通い声かけて体さすって意識戻った時は本当に嬉しかったこの半月一喜一憂の繰り返し」と明かし、「お父さん