『修道女フィデルマの慧眼（けいがん）』ピーター・トレメイン著田村美佐子訳創元推理文庫１１００円『厳島』武内涼著新潮文庫９９０円『奥州狼狩奉行始末』東圭一著ハルキ文庫７９２円◇歴史時代小説で「知性」を魅力的に書いた三冊を選書。七世紀アイルランドが舞台の（１）は、旅する修道女フィデルマが事件を解決するミステリ短編集。アイルランド法に精通し法廷弁護士〈ドーリィー〉の資格を持