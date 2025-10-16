ハーマンインターナショナルは、JBLの新たなプロジェクトモデル「Summit」シリーズの新モデルとして、300mm径ウーファーを搭載した3ウェイ・フロア型「Summit Makalu(サミット マカル)」と、250mm径3ウェイ・フロア型「Summit Pumori(プモリ)」を2025年冬に発売する。1台の価格は、Makaluが330万円、Pumoriが220万円。 10月17日、18日、19日の3日間、東京国際フォーラムで開催される「202