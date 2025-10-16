アメリカでは、富裕層の新しい資産防衛法として「国籍を買う」という手法が増えつつあります。数百万円から数億円の投資で、マルタやキプロス、カリブ海の小国のパスポートを取得し、税制・治安・政治リスクをヘッジすることができます。プライベートジェットやヨットよりもコストは低く、さらに国際的なステータスも手に入ります。この戦略は、アメリカだけでなく、日本の富裕層の間でも注目され始めています。どの国で、どの条件