火災現場から現金を盗んだとして窃盗罪に問われた元警視庁捜査１課警部の被告（５１）（懲戒免職）に対し、東京地裁（鈴木悠裁判官）は１６日、懲役３年、執行猶予５年（求刑・懲役３年）の判決を言い渡した。判決によると、被告は２０２２年１０月〜今年１月、火災現場となった東京都内の住宅３軒で現金計約６４１万円を盗んだ。当時、同課係長として火災捜査を担当していたという。起訴事実を認めた被告は被告人質問で「住