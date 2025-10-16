クマによる被害が全国で相次ぐ中、今年度、クマに襲われて死亡した人の数が過去最多の7人となったことがわかりました。環境省はきのう（15日）、今月8日に岩手県北上市で発見された男性の遺体について、クマに襲われて死亡したと認定しました。これにより、今年度のクマの被害による犠牲者は7人となり、これまでで最も多かった2023年度の6人を上回り、過去最多となりました。地域別で、北海道と岩手県で2人、秋田県、宮城県、長野