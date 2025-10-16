シンガー・ソングライター山崎まさよし（53）が、11月から予定していた全国ツアー「YAMAZAKI MASAYOSHI 30th Anniversary TOUR 2025−2026“僕はここにいる”」の全公演を中止する。所属のオフィスオーガスタが、16日までに公式サイトで発表した。「不整脈の症状により長時間のライブ演奏が困難」と、理由を説明した。今ツアーは、デビュー30周年記念、5年ぶりで、11月8日の福岡公演から、来年2月28日の神奈川公演まで、計15公演が