三重県人事委員会は、15日、県職員の給与について、月給とボーナスともに4年連続で引き上げるよう一見知事に勧告しました。勧告にあたって、県人事委員会では従業員が100人以上の県内の民間企業を対象に、給与の実態調査を行い、その結果、県職員の月給とボーナスは共に民間を下回りました。民間企業との格差を是正するため、月給については初任給をはじめ若年層に重点をおいて、全ての号給で引き上げを行い、ボーナスについては0.