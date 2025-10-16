京都の老舗の味や伝統工芸を集めた恒例の京都展が、15日から三重県津市の百貨店で始まり、初日は舞妓さんの京舞が披露されました。松菱の創業70周年を記念して開かれた物産展で、初日のこの日は、京都5つの花街のうち、宮川町から舞妓のふく成さんが来店し、みやびな舞を披露しました。舞の合間には、ふく成さんが毎月代わる花かんざしや「だらり」と呼ばれる帯結びなど舞妓の装いについて説明すると、訪れた買い物客は興味深そう