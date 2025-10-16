三重県菰野町で、今年6月に保育園の園児たちが植えた秋の味覚・サツマイモが収穫の時期を迎え、15日芋堀り体験をしました。園児たちに、作物を育てることの大変さなどを知ってもらいたいと、自動車販売会社のネッツトヨタノヴェル三重が社会貢献の一環として行っているものです。この日は、菰野町にあるたいりん保育園の3歳から5歳までの園児約40人が、今年の6月に植えつけたサツマイモを収穫しました。昨夜からの雨はあがったもの