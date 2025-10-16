9月の記録的な大雨により浸水した四日市市の地下駐車場について、国土交通省は、確認された15カ所の出入り口、すべてで浸水があったことを明らかにしました。四日市市では9月12日に発生した記録的な大雨により、市の中心部にある地下駐車場の「くすの木パーキング」が浸水し、274台の車が水没しました。国土交通省の三重河川国道事務所は15日、施設の復旧方法や今後の対策を検討する2回目の委員会を開き、雨や浸水の状況、当日の管