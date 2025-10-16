＜BMW女子選手権初日◇16日◇パインビーチGL（韓国）◇6785ヤード・パー72＞米国女子ツアー韓国大会の第1ラウンドが開幕。2戦連続トップ3入り中の勝みなみが、午前9時33分に1番パー4からティオフを迎えた。【写真】めっちゃカッコイイ高級車がいっぱいドライバーでのティショットはフェアウェイ右へ。2打目をピン手前約5メートルにつけた。バーディパットはわずかにカップ右を抜けて、パー発進となった。2連続バーディ発進を決め