覚醒剤をタオルに染み込ませ密輸したとして、イタリア国籍の自称モデルの男が逮捕・起訴されました。大阪税関などによりますと覚せい剤取締法違反などの罪で逮捕・起訴されたイタリア国籍の自称モデル、モウディニ・ファロック被告（２４）は今年６月、マレーシアから関西空港に到着した際、タオルに染み込ませた覚醒剤約６．７ｋｇ、末端価格約３億９０００万円相当をスーツケースに隠して密輸しようとした罪などに問われてい