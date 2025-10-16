大阪・関西万博のサウジアラビア館で展示されていた３Ｄプリントで作られたサンゴの模型が関西大学に贈られました。１０月１５日、関西大学に寄贈されたサンゴの模型約１００体と３Ｄプリンター。これらは、１０月１３日まで万博のサウジアラビア館で展示されていたものです。模型は３Ｄプリンターを使って実際のサンゴの骨格と同じ形状を再現したもので、大学ではそこに生きたサンゴの断片や細胞を移植して“命を吹き込む”