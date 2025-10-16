兵庫県姫路市で１０月１５日、日本３大けんか祭りの一つ、「灘のけんか祭り」が行われました。砂埃を上げて激しくぶつかり合う神輿。日本３大けんか祭りの一つと言われる「灘のけんか祭り」です。「ヨイヤサーヨッソイ」の掛け声に合わせて神輿を豪快にぶつけ合います。ぶつかり方が激しければ激しいほど神様が喜ぶとされていて、目の前で繰り広げられる迫力満点のけんか祭りに観客も大興奮していました。「よーいやっさー