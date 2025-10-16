自民党の高市総裁と日本維新の会の吉村代表が15日に会談。高市総裁は「基本政策はほぼ一致している」と語り、政策協議に入ることになりました。連立政権を組む場合、自民が公明党と組んでいた頃よりも議席数は増えます。新しい首相は誰になるのでしょうか？■高市総裁と吉村代表が会談…他党は？藤井貴彦キャスター「自民党と日本維新の会の距離が縮まったように見えますね」小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員「まさにそういう