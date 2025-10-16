立憲民主党の野田佳彦代表は16日のテレビ朝日番組で、自民党と日本維新の会の連立政権樹立に向けた政策協議について「自民の多数派工作だ。維新は野党とも協議しており、引っ張り合いで負けないようにしたい」と語った。