他人のクレジットカード情報で高額ポケモンカードを不正に購入したとして、警視庁は16日までに、私電磁的記録不正作出・同供用などの疑いで、栃木県の男（24）を再逮捕した。昨年3月以降、約5千万円分の被害があったとみられる。