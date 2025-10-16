【ニューヨーク共同】ロイター通信は15日、動画投稿サイト「ユーチューブ」の通信障害が世界各地で発生したと報じた。ユーチューブ側は携帯端末用のアプリが作動しない問題があったが修正されたとしている。障害は日本でも確認された。