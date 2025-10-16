ドジャースの大谷翔平投手は１５日（日本時間１６日）、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦に向けて本拠地のドジャースタジアムで前日練習。ブルペンで投球練習後、屋外で異例のフリー打撃も行った。３２スイングで１４本の柵越えを放った。打撃はポストシーズンに入り３４打数５安打（打率・１４７）と不振。この日の練習では鬱憤（うっぷん）を晴らすように、レギュラーシーズンでも行わなかったフリー打撃も行