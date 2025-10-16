JR中央線は16日午前9時12分ごろから、名古屋駅と高蔵寺駅(愛知県春日井市)の間の上下線で運転を見合わせましたが、午前10時40分に再開しました。 警察によりますと、愛知県春日井市の勝川駅で人が線路に立ち入り、通過中の特急列車にはねられて死亡したということです。乗客にけがはありませんでした。 この事故で、中央線では部分運休を含め上下計24本が運休し、上下9本に最大91分の遅れが出るなどして、約1万5000人