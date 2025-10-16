豪ドル急落、失業率が4年ぶり高水準11月利下げ観測高まる 豪州9月の雇用統計は弱い内容だった。雇用者数は増加に転じるも予想に届かず。失業率は4.5%と予想以上に上昇、2021年11月以来およそ4年ぶり高水準となった。 弱い雇用統計を受け11月利下げ観測が高まっている。豪ドル円は98.20円付近から一時97.50円台に急落した。豪ドルは対ドルで0.4％安。豪州株は上げ幅をやや拡大。