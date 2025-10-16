◆米大リーグア・リーグ優勝決定シリーズ第３戦マリナーズ―ブルージェイズ（１５日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク） ア・リーグ優勝決定シリーズ第３戦が１５日（日本時間１６日）、マリナーズの本拠Ｔモバイルパークで開催され、１、２戦と連敗スタートのブルージェイズが３回に９番ヒメネスの同点２ランからその後も３点を追加して一気に逆転した。１回にロドリゲスの２ランで先制されたブルージェイズ。